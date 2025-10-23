 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 23 ottobre 2025, 11:40

Coggiola, un incontro per parlare del mondo giovanile e della comunità educante

Una serata incentrata sul mondo giovanile e sulla comunità educante. Sono i temi che saranno trattati questa sera, 23 ottobre, alle 20.30, nell'aula magna delle scuole di piazza XXV Aprile, nel comune di Coggiola. Per l'occasione, interverrà il dottor Samuele Feder, educatore e psicologo. 

g. c.

