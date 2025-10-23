Coggiola, un incontro per parlare del mondo giovanile e della comunità educante

Una serata incentrata sul mondo giovanile e sulla comunità educante. Sono i temi che saranno trattati questa sera, 23 ottobre, alle 20.30, nell'aula magna delle scuole di piazza XXV Aprile, nel comune di Coggiola. Per l'occasione, interverrà il dottor Samuele Feder, educatore e psicologo.
In Breve
giovedì 23 ottobre
mercoledì 22 ottobre
martedì 21 ottobre
lunedì 20 ottobre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella Digital Summit, gli scenari di Marco Camisani Calzolari e i dati di Silvio La Torre FOTO
Ecco quanto è emerso dall'incontro di Città Studi.