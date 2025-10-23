A San Biagio a Biella un concerto benefico con il Coro 100% Misto e il Coro ANA La Cesëta

Sabato 25 ottobre alle ore 21, nella cornice della Parrocchia di San Biagio a Biella, in via Rosselli, si terrà il concerto dei cori “Coro 100% Misto – Made in Biella”, diretto da Sandro Montalto, e “Coro A.N.A. La Cesëta”, diretto da Marco Capella.
L’appuntamento proporrà un incontro tra due generi musicali solo in apparenza differenti, ma uniti dal comune filo conduttore della musica popolare, alpina e tradizionale, sia italiana che internazionale.
L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza.