 / Music Cafè

Music Cafè | 23 ottobre 2025, 07:10

A San Biagio a Biella un concerto benefico con il Coro 100% Misto e il Coro ANA La Cesëta

Sabato 25 ottobre alle 21 nella Parrocchia di San Biagio. Due cori biellesi uniscono musica popolare e alpina per una serata solidale.

A San Biagio a Biella un concerto benefico con il Coro 100% Misto e il Coro ANA La Cesëta

A San Biagio a Biella un concerto benefico con il Coro 100% Misto e il Coro ANA La Cesëta

Sabato 25 ottobre alle ore 21, nella cornice della Parrocchia di San Biagio a Biella, in via Rosselli, si terrà il concerto dei cori “Coro 100% Misto – Made in Biella”, diretto da Sandro Montalto, e “Coro A.N.A. La Cesëta”, diretto da Marco Capella.

L’appuntamento proporrà un incontro tra due generi musicali solo in apparenza differenti, ma uniti dal comune filo conduttore della musica popolare, alpina e tradizionale, sia italiana che internazionale.

L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore