giovedì 23 ottobre
Dorina Bellin, in Veronese
Liliana Vergnasco
Nicola Mansi
Giovanni Della Rossa
Gabriella Ormezzano Garbut, ved. Argentero
Maurizio Visentin
Elisabetta Trevisan in Marti
mercoledì 22 ottobre
Lidia Bedin, in Conti
Franco Menconi
Paolino Bannò
NECROLOGI
|
23 ottobre 2025, 15:45
Renata Forno, ved. Ormezzano
Le prime dal territorio
Biella
Reati contro la famiglia e la persona, 31enne portato in carcere
Erano stati commessi nel 2019 in provincia di Novara.
Circondario
L’Avis biellese pianta 100 nuove rose nella rotonda dell’Ospedale FOTO
Cossato e Cossatese
Calcio, Mauro Turino è il nuovo direttore sportivo del Città di Cossato
Valli Mosso e Sessera
Valdilana, auto si ribalta a Valle Mosso: conducente soccorso dal 118
Valle Elvo
L'addio di Mongrando al fruttivendolo Nicola Mansi
Valle Cervo
Dolore a Sagliano Micca, è “andato avanti” l'Alpino Giovanni Della Rossa: per tutti era il “Binel”
Basso Biellese
Cavaglià, fallisce il blitz dei ladri in casa
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Dal Nord Ovest - Cane incastrato in un tubo, salvato dai Vigili del Fuoco
Biella Motori
Fondazione Marazzato: storia, spettacolo e presenze record per i 50 di Iveco FOTO
Enogastronomia
Formazione e Gamification: l' IIS Gae Aulenti di Biella alla decima edizione di Cooking Quiz
Fashion
A Biella la sfilata “Musica e Moda” conquista il pubblico
Music Cafè
A San Biagio a Biella un concerto benefico con il Coro 100% Misto e il Coro ANA La Cesëta
Vita Eco e Casa
Scendono le temperature e si accendono le stufe: canna fumaria? Efficiente e sicura! FOTO
