Demografia imprese, a Biella il terzo trimestre 2025 è nel segno della stabilità

Nel corso del terzo trimestre dell’anno la crescita della base imprenditoriale in Alto Piemonte è stata marginale. Il trimestre luglio-settembre si è infatti concluso con una crescita modesta, comune a tutte le province sebbene con diversa intensità e con la sola parziale eccezione di Novara, sostenuta principalmente dai servizi.

In particolare nel periodo di riferimento si contano 741 iscrizioni e 632 cessazioni (al netto delle 51 cancellazioni d’ufficio) nei territori di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, con un totale di 72.258 imprese registrate al 30 settembre 2025.Il tasso di crescita globale si attesta al +0,15%, allineato a quello registrato a livello piemontese (+0,14%) e nazionale (+0,29%). Tra le province emergono lievi differenze: Novara mostra il maggiore dinamismo (+0,27%), il Verbano Cusio registra un dato del +0,16% mentre Biella e Vercelli esprimono una sostanziale stabilità (rispettivamente +0,03% e +0,05%).

«I dati del terzo trimestre 2025 mostrano un modesto incremento a livello complessivo, che per alcune realtà territoriali si traduce, di fatto, in una sostanziale stabilità» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte «La crescita registrata a livello di quadrante risulta trainata interamente dal dinamismo delle società di capitale e del settore dei servizi e, in misura minore, delle costruzioni, che compensano le perdite di comparti tradizionali come la manifattura, il commercio e l'agricoltura. In questo scenario l’Ente camerale continua ad assicurare il proprio sostegno a chi intende avviare o espandere il proprio business, promuovendo attività di formazione, bandi di contributo e servizi di consulenza e accompagnamento, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo di tutte le imprese che compongono il nostro il tessuto produttivo».

FOCUS BIELLA

Il sistema imprenditoriale biellese registra una sostanziale stabilità nel corso del terzo trimestre 2025: il saldo anagrafico delle imprese della provincia è pari a +5 unità a fronte di 127 nuove iscrizioni e 122 cessazioni (al netto delle 8 cessazioni d’ufficio). Il bilancio tra le imprese iscritte e le imprese cessate si traduce, pertanto, in un tasso pari al +0,03%. Lo stock di imprese registrate al 30 settembre 2025 ammonta complessivamente a 15.922 unità.

A livello settoriale emergono andamenti piuttosto differenti: l’agricoltura è in contrazione (-0,52%) così come l’industria in senso stretto (-0,38%) mentre mostra un certo dinamismo il settore degli altri servizi (+0,50%).

Tra le forme giuridiche crescono le società di capitali (+0,40%) e le imprese individuali (+0,10%), mentre le società di persone appaiono in calo (-0,47%).Per quanto riguarda le imprese artigiane, nel corso del periodo in esame si rilevano 47 iscrizioni e 49 cessazioni, portando a 4.450 il numero di imprese registrate.