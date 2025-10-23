Zucche giganti e cuori grandi, la catena di solidarietà di Anffas che unisce Biella e i territori vicini FOTO

Zucche di oltre trenta chili, da vendere, il cui ricavato sostiene le attività e i progetti di Anffas. Le storie di amicizia e di volontariato legate al Centro Diurno di Gaglianico ma anche le altre strutture presenti nel Biellese, sono tante e tutte straordinarie. Come quella di Stefano Gonella e Luigi De Gobbi, che da anni sostengono l’attività dell’associazione. Stefano infatti coltiva, ad Antignano, nell’Astigiano, un vasto appezzamento di terreno solo per Anffas, producendo tra le altre cose, zucche. Spesso grandi o grandissime, che poi i ragazzi e le ragazze di Anffas vanno a raccogliere nel corso di una giornata all’insegna dell’amicizia e dell’allegria, tra pranzi e merende.

“Quest’anno non è stato possibile – spiega Enrica Frencia, di Anffas -. I nostri pulmini sono tutti impegnati per le varie attività, o in riparazione, e quindi non è stato possibile organizzare la trasferta, che ha sempre raccolto grandi entusiasmi tra i ragazzi. In compenso, Luigi, è andato con mezzi propri a recuperare un certo numero di zucche, che poi noi vendiamo nei mercatini settimanali che allestiamo a Gaglianico. Molte persone comprano questi prodotti, aiutandoci. Ma quello che per non è davvero importante è la catena di solidarietà che ruota intorno alle nostre attività: da chi coltiva i prodotti a chi li compra, passando per le tante persone che ci aiutano nelle varie le fasi intermedie. Senza il loro tempo, le loro braccia e il loro cuore, tutto sarebbe più difficile. Sono persone che lavorano o in pensione, che dedicano parte delle loro giornate ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, con grande generosità”.