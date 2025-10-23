Lessona nelle foto d'archivio: scrigno d'arte la chiesa parrocchiale

L’immagine di oggi, tratta da una cartolina, ritrae la chiesa parrocchiale San Lorenzo di Lessona, un edificio che attraversa secoli di storia.

Sorta intorno all’anno Mille, la chiesa fu ricostruita una prima volta nel XV secolo, quando venne realizzata la base dell’attuale campanile, e poi rinnovata definitivamente nel Settecento, assumendo l’aspetto attuale. Al suo interno, così come nella canonica adiacente, si conservano preziose opere d’arte, sia pittoriche che scultoree: spiccano le ancone di Bernardino Lanino — una delle quali raffigura l’Eterno Padre — il pulpito scolpito nel Seicento secondo la raffinata tradizione valsesiana, l’altare maggiore e la balaustra in marmi policromi del 1780, considerati tra i migliori esempi del genere in tutto il Biellese. Di grande pregio anche il battistero in noce, poggiato su una base di marmo finemente intarsiato.

Ancora oggi a Lessona, si rinnova ogni anno l’antico rito della processione contro la grandine, testimonianza viva di una tradizione che unisce fede, territorio e comunità.