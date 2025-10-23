L’Avis biellese pianta 100 nuove rose nella rotonda dell’Ospedale FOTO

La gestione della rotonda dell’Ospedale degli Infermi di Ponderano era stata affidata ad Avis Provinciale già dal 2016, pochi mesi dopo l’apertura del nuovo nosocomio. Dopo la sistemazione del terreno erano state piantate circa 400 rose della varietà la sevillana, disposte su cinque spazi a forma di goccia in richiamo alla donazione del sangue.

Ora dopo quasi 10 anni si è voluto dare nuova vita con la sostituzione delle piante presenti. Oltre ai membri del direttivo provinciale, un nutrito gruppo di giovani avisini che fan parte del coordinamento giovani hanno attivamente preso parte all’iniziativa portando entusiasmo, voglia di fare e nuove idee che, previa approvazione dei rispettivi direttivi, saranno realizzate nei prossimi mesi.

Nel frattempo già si pensa al Natale e L’Avis da anni si è assunta l’incarico, ma soprattutto il piacere, di portare una nota di festa con l’Albero di Natale nell’atrio interno dell’ingresso.