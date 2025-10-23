Biellese in ebike fra Serra e Bessa: ritorno sul sentiero tra morene e sottobosco FOTO

Biellese in ebike fra Serra e Bessa: ritorno sul sentiero tra morene e sottobosco

Dopo un lungo intervallo, il tracciato tra Serra e Bessa torna protagonista con un itinerario che resta tra i più piacevoli del Biellese. Tolto l’avvicinamento alla collina morenica e il rientro urbano finale, il percorso si sviluppa quasi interamente nel sottobosco della Serra, su sentieri scorrevoli con pochissimi passaggi che richiedono abilità in sella. In questa stagione, il fogliame colorato valorizza ulteriormente il paesaggio autunnale.

Lasciato l’asfalto a Mongrando, si affrontano circa 12 chilometri di sottobosco fino a Croceserra. Qui inizia la parte più divertente: l’ingresso nel “Toboga”, il sentiero che corre lungo tutta la cresta della Serra (volendo fino a Salussola). Per un tratto di circa 6 chilometri il tracciato diventa una vera e propria “giostra” veloce e fluida (Eden); proseguendo, il fondo si fa un po’ più pietroso, ma resta facile e godibile.

Lungo il percorso si incontrano vari massi erratici, tra cui il Roch dal Basu. In questa occasione, l’itinerario abbandona la dorsale alla chiesetta di San Grato, a Zimone, per addentrarsi nuovamente nel sottobosco: è il segmento più impegnativo, su terreno pietroso e irregolare, che conduce al Parco Naturale della Bessa. L’attraversamento della Bessa è un vero salto nel tempo: i cumuli di pietre modellati dalle generazioni di Victimuli, costretti dai Romani alla ricerca dell’oro con i materiali trasportati dal torrente Elvo, conferiscono al paesaggio un carattere unico. Il tracciato tra i cumuli è affascinante ma richiede attenzione: il fondo è molto sconnesso e le pietre, mobili e scivolose anche da asciutte, impongono una guida prudente.

Il rientro avviene da Borriana verso la città, chiudendo l’anello con 55,03 km, 933 m di dislivello positivo e 5h33’ di percorrenza complessiva (soste incluse).

L’invito è aperto a tutti gli appassionati: basta scegliere uno dei percorsi proposti nei post di eBike Biella e unirsi al gruppo per un’esperienza all’insegna della natura e del divertimento. La partecipazione è gratuita e, per chi non dispone di una e-bike, l’organizzazione mette a disposizione il mezzo. Al termine dell’escursione, foto e video vengono raccolti e pubblicati sui social per conservare un ricordo autentico della giornata.

Facebook eBike Biella