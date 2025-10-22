Bocce, il torneo targato Piatto Sport va alla Valle Elvo

Il torneo serale, organizzato dalla società Piatto Sport, si è concluso con il successo della Valle Elvo con Ettore Levis, Lorenzo Nicholas Di Glaudi, al secondo posto la San Secondo Bennese con Omero Falcione, Fabrizio Novello. Al terzo posto del podio si sono piazzate due coppie della Piatto Sport con Sergio Barbera Audis, Roberto Bracco e Luigi Gabasio, Galliano Marangon. Ha arbitrato Amedeo Monteferrario.

Martedì sera a Buronzo si è giocato il secondo turno del torneo a quadrette con i seguenti risultati: Valle Elvo Ciocchetti-Bocce Valdengo 13-9, Valle Elvo Bevilacqua-Valle Elvo Levis 11-9, Piatto Sport Ciarletti-San Secondo Bennese Allorio 10-13, Piatto Sport Monetta-San Secondo Bennese Fontanella 13-9. La classifica: Piatto Monetta e Valle Elvo Ciocchetti punti 4, San Secondo Bennese Fontanella, San Secondo Bennese Allorio, Valle Elvo Bevilacqua e Bocce Valdengo 2, Piatto Ciarletti e Valle Elvo Levis 0.