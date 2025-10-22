Tollegno, incontro con la pedagogista Perino sull' autonomia e la crescita dei bambini senza digitale

Un momento di confronto su come favorire l'autonomia, la concentrazione e la crescita dei bambini nel rispetto di sè, degli altri e dell'ambiente ( senza ricorrere al digitale!), a cura dell' esperta, la D.ssa Annalisa Perino, nota pedagogista, progettista in campo educativo ed autrice.

L'appuntamento è a Tollegno il 7 novembre alle 20,30 al cineteatro Felix. Sono invitati genitori, nonni, insegnanti e operatori. La serata è a cura di Iris. Al centro dell'incontro ci sono i bambini dagli 0 ai 6 anni.

Davvero i bambini hanno necessità di essere intrattenuti? Durante l'incontro si parlerà di come incanalare e sfruttare l'interesse spontaneo del bambino per favorire la sua autonomia.

