EVENTI | 22 ottobre 2025, 08:00

Tollegno, incontro con la pedagogista Perino sull' autonomia e la crescita dei bambini senza digitale

Appuntamento giovedì 7 novembre alle 20.30 al Cineteatro Felix. Una serata aperta a genitori, nonni e insegnanti per riflettere su come favorire la crescita dei più piccoli nel rispetto di sé e dell’ambiente.

Un momento di confronto su come favorire l'autonomia, la concentrazione e la crescita dei bambini nel rispetto di sè, degli altri e dell'ambiente ( senza ricorrere al digitale!),  a cura dell' esperta, la D.ssa Annalisa Perino, nota pedagogista, progettista in campo educativo ed autrice.

L'appuntamento è a Tollegno il 7 novembre alle 20,30 al cineteatro Felix. Sono invitati genitori, nonni, insegnanti e operatori. La serata è a cura di Iris. Al centro dell'incontro ci sono i bambini dagli 0 ai 6 anni. 

Davvero i bambini hanno necessità di essere intrattenuti? Durante l'incontro si parlerà di come incanalare e sfruttare l'interesse spontaneo del bambino per favorire la sua autonomia. 
 

s.zo.

