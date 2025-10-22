Oggi la transumanza Biellese: oltre 50 capi fra Bielmonte a Camburzano FOTO e VIDEO

Giornata di transumanza oggi nel Biellese, con circa 50 capi di bestiame e quattro esemplari di razza Old Brown, antica razza da alta montagna oggi quasi scomparsa, in marcia lungo i 27 km che separano Bielmonte da Camburzano.
La partenza è avvenuta alle 14, con tappe intermedie previste a Pratetto, Andorno Micca, Tollegno e arrivo a Camburzano in tarda serata, intorno alle 23.30.
La transumanza, tradizionale appuntamento del calendario biellese, segna il ritorno delle mandrie dagli alpeggi estivi.