Giornata dell’Eccellenza, il Bona celebra l’impegno dei suoi studenti FOTO

Si è svolta presso l’auditorium di Città Studi la tradizionale “Giornata dell’Eccellenza” dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Eugenio Bona” di Biella, un appuntamento che da anni valorizza l’impegno, la costanza e il talento degli studenti che si distinguono per risultati scolastici e personali di rilievo.

Alla cerimonia hanno preso parte studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni locali, in un momento di festa e di riflessione sull’importanza del merito e della formazione come strumenti di crescita individuale e collettiva.

Durante l’evento sono stati consegnati gli attestati di “Alunno eccellente” a coloro che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti o mantenuto una media scolastica d’eccellenza. A questi riconoscimenti si sono aggiunte le borse di studio per merito, destinate a chi ha saputo unire rendimento, impegno e partecipazione alla vita dell’istituto.

Di seguito l’elenco dei premiati

Per i risultati raggiunti agli Esami di stato

Maturati con 100/100

Riccardo MAZZUCCO

Sofia VAUDAGNA

Lorenzo VINCI

Sofia Agustina VAVA

Lavinia CONFESSORE

Giada MANFRE’

Federica ROMANO

Riccardo PARADISO

Per la media pari e superiore a 9/10

Erica CROSA ROSSI 5A (9.42)

Aya EL BOUANANY 5A (9.5)

Samuele PELLA 5A (9.42)

Rebecca GALLOTTO 4I (9.23)

Ilaria CIMALANDO 4S (9.08)

Lamia BOUKSSIM 5SSA (9.08)

Giulia AGOSTINETTO 5S (9.08)

Beatrice LANZO 5S (9.17)

Nicole SALVALAGGIO 4I (9.54)

Marco CANU 3A (9.64) media più alta

Miriam LIBANORO 4SSC (9.08)

Giada SAVIO 2A (9.07)

Benedetta UBALDINI 5D (9.02)

Rayan EL HAMI 3C (9.29)

Cecilia Elettra REGIS 2A (9.36)

Riccardo FORMIS 4B (9.33)

Alice DI BISCEGLIE 4A (9.2)

Rodolfo FOGLIANO 5S (9.08)

Camilla MASTROMAURO 2A (9.29)

Sara DESTRO 4SSA (9.08)

Emanuela Ana Maria GRECEA 4SSA (9.08)

Giada CROSA 5I (9.15)

Sara CERVINO 4P (9.15)

Noemi ALPINO 3A (9.14)

Beatrice MASTROMAURO 5SSG (9.08)

Alessandro Vittorio Gabriele STIGLIANO 4C (9.00)

Matilde ZANCHETTA 3A (9.07)

Sami NAHI 3A (9.29)

Sofia SANTOCHIRICO 3J (9.05)

Jihane MESKINE 3SSG (9.07)

Stefano SCALCON 4B (9.06)

Chiara GACON 4B (9.08)

Luca MAGARAGGIA 4B (9.08)

Guendalina Swami MILIAN 5S (9.08)

Seguono gli alunni che con media non inferiore a 8/10

Hanno partecipato alle olimpiadi di italiano almeno a livello provinciale

Valentina SPAGNOLO 5SSG

Rodolfo FOGLIANO 5S

Giada RUFFINO 3A

Lodovica DEPETRIS 3S

Sonia HAMDI BELLIONE 5SSG

Stefano SCALCON 4B

Hanno raggiunto eccellenze linguistiche o informatiche sostenute da certificazioni

Rosalia CACCIATORE 5D (ICDL)

Tommaso ZAMBITO 5B (ICDL full standard)

Daniela COMAN CRINA 3SSH (PET B1 inglese)

Giada SAVIO 2A (ICDL)

Matilde BERTAZZO 5S (A2 tedesco)

Wael EL HOUR 5C (ICDL)

Andrea ZOINA 5C (ICDL)

Nicole SALVALAGGIO 4I (DELE B1)

Cecilia Elettra REGIS 2A (ICDL)

Alice DI BISCEGLIE 4A (DELF B1)

Rodolfo FOGLIANO 5S (DELF B1)

Luca GUGLIOTTA 5S (ICDL)

Camilla MASTROMAURO 2A (ICDL)

Jodie PIERI 4P (DELF B1)

Michela FAVERO (ICDL)

Luca CLERICO BRUTTERO 4C (ICDL)

Giulia GRASSETTO 3J (ICDL e PET)

Hanno contribuito in modo significativo a progetti della scuola

Fatima Ezzahra DOCIMO 5I (hackathon, Fatti ad arte…)

Matteo MICELI 5A (redazione digitale)

Ilaria CIMALANDO 4S (progetto Podcast)

Matteo TARABBO 4I (progetto Mafie; Erasmus+)

Elisa BOCCA 4I (progetto giornalismo)

Giulia AGOSTINETTO 5S (progetto giornalismo)

Daniele NEGRI 4A (stage linguistico Irlanda, progetto Bona Museum, Erasmus+)

Vincenzo CONTINO 5S (stage linguistico Cannes)

Xhesika CYRBJA 5S (progetto giornalismo, progetto coding)

Beatrice LANZO 5S (progetto coding)

Matilde BERTAZZO 5S (progetto piccoli giornalisti crescono)

Marco CANU 3A (progetto Redazione Digitale, progetto Scienze del Mare La Spezia, stage linguistico Cannes)

Fatima OUADIH 2SSA (progetto Fin 4 Teen Camp)

Valentina DALLA MORA (progetto AI, Green game, Oceanografia e microplastiche, stage linguistico Cannes)

Wafaa GAROUJ 5SSG (Best in English, progetto accoglienza)

Irene PALERMO 3C (Green Game, Fin 4 Teen Camp)

Sofia DARI 3B (Green Game, Fin 4 Teen Camp, progetto Scienze del Mare)

Giorgia STOPPA 3A (Green Game, Fin 4 Teen Camp, progetto Scienze del Mare)

Martina MARCHIORI 5S (coding)

Micol SALGARELLA 5B (stampante 3D, progetto accoglienza, Best in English)

Giorgia CAUCINO 5B (progetto accoglienza)

Rodolfo FOGLIANO 5S (Laboratorio d’impresa)

Luca GUGLIOTTA 5S (NYILS)

Ravorinina BALEGNO 5SSG (NYILS)

Annalisa GILETTO 4I (progetto Shoah, Bona Museum)

Giada RUFFINO 3A (Green game, progetto scenografia)

Zied MAHMOUDI 5B (Stampante 3D, Progetto accoglienza, Best in English)

Jodie PIERI 4P (giornalismo, "Bona Museum", "Fare memoria, costruire futuro")

Lorenzo RANZATO 5J (Fatti ad Arte; Equiturismo e guida durante il giorno dell’inaugurazione; Borgo di Babbo Natale; PNRR strumenti digitali per il turismo; Versus; Peer tutoring; Visori; Gara matematica applicata; Partecipazione all’organizzazione della festa dei diplomati)

Sofia RANIERO 5J (Visori; "Strumenti digitali per il turismo")

Chiara SAITTA 5J (Visori; "Strumenti digitali per il turismo")

Marco VIGNA 4S (Erasmus Strasburgo, stage linguistico Germania)

Beatrice MASTROMAURO 5SSG (PEER TO LOVE)

Luca CLERICO BRUTTERO 4C (Redazione Digitale, Erasmus Strasburgo)

Rebecca BUGINI 5I (Accoglienza WOW!)

Sara CERVINO 4P (Bona Museum)

Beatrice BONACCI 5I (BonaUp, stage scolastico in azienda, servizio di accoglienza e guida turistica presso il museo degli alpini durante l’adunata)

Gaia PALLADINO 5I (Stage linguistico Dublino)

Ginevra MENARDI 5I (Stage linguistico Dublino, accoglienza WOW)

Giada CROSA 5I (Fatti ad Arte, Progetto Il Cammino che Unisce, Progetto Hackathon Valenza, Borgo di Babbo Natale, Museo del Restauro a Venaria Reale e il progetto Adunata Alpini)

Veronica CASELLATO 5I (BonaUp, servizio di accoglienza e guida turistica presso il museo degli alpini durante l’adunata)

Ilaria PELLE 4P (Bona Museum)

Guendalina Swami MILIAN 5S (NYILS, progetto CODING, progetto del giornalino della redazione Il Biellese, stage linguistico Cannes)

Giulia STERA 5I (BonaUp, accoglienza e guida turistica presso il museo degli alpini durante l’adunata)

Sofia TEDESCHI 4I (progetto Shoah)

Hanno raggiunto risultati agonistici di rilievo (almeno terzi classificati a livello regionale) in discipline organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali del CONI

Giulia AGOSTINETTO 5S (prima ai regionali 800 m. atletica leggera)

Beatrice LANZO 5S (Campionati regionali UISP di nuoto sincronizzato primo posto; campionati nazionali UISP secondo posto)

Camilla MASTROMAURO 2A (gare regionali e campionati italiani di nuoto pinnato - primo o secondo posto)

Beatrice MASTROMAURO 5SSG (gare regionali e campionati italiani di nuoto pinnato)

Vittoria CIRILLO 5I (gare nazionali di equitazione)

Hanno svolto per tutto l’anno e in modo continuativo certificata attività di volontariato

Roberta LIBANORO 2SSA

Lamia BOUKSSIM 5SSA

Veronica CASELLATO 5I

Ilaria PELLE 4P

Menzione speciale: Luca BALLARÈ 3J per meriti sportivi

Menzione speciale: Alice DI BISCEGLIE 4A per mobilità Erasmus a lungo termine

Menzione speciale: Giada MANFRE’ per borsa di studio lingua inglese San Martino Trust

Menzione speciale: Giada CROSA per borsa di studio lingua inglese San Martino Trust

Menzione speciale: Alessio Rosario ROMANO per borsa di studio lingua inglese San Martino Trust