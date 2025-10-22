Fondo Edo Tempia, una preziosa donazione per la ricerca in memoria di Martino Coda Zabetta

Martino Coda Zabetta aveva 43 anni ed era un insegnante ma soprattutto un allenatore di pallacanestro. Aveva iniziato da giovanissimo a sedersi in panchina, maturando esperienze che lo avevano portato in numerose squadre biellesi e piemontesi, dalle senior alle giovanili. Tante giocatrici e giocatori lo hanno avuto come guida nel corso degli anni, ma la sua attività nelle palestre aveva dovuto fare i conti da tempo con la malattia e le terapie per un tumore.

Era la fine di maggio quando il suo sorriso si è spento, lasciando un vuoto tra le numerosissime persone che lo avevano conosciuto e amato. Famiglia e amici hanno deciso di ricordarlo facendo qualcosa per la ricerca sul cancro. E hanno scelto come destinatario della loro sottoscrizione il laboratorio di genomica del Fondo Edo Tempia. La loro raccolta ha fruttato 3.675 euro, investite a beneficio del laboratorio di genomica.

Il nome di Martino Coda Zabetta ora è affisso per sempre accanto a un prezioso strumento di lavoro, a cui è stata dedicata la sottoscrizione. Si tratta di un macchinario per la corretta conservazione delle provette con i campioni da analizzare per gli studi che nel laboratorio di via Malta 3 vengono portati avanti ogni giorno. «In ricordo di Martino, grazie al contributo degli amici a sostegno della ricerca scientifica» è la scritta che è stata svelata nei giorni scorsi, in una piccola cerimonia alla presenza dei familiari e degli amici del giovane sportivo.

È stata l’occasione per la consigliera del Fondo Edo Tempia Anna Rivetti e per la direttrice del laboratorio di genomica Giovanna Chiorino di porgere di persona la loro gratitudine per il sostegno.