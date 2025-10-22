Biella, divieto di transito in piazza Vittorio Veneto, nuova ordinanza

Nuovi provvedimenti viabilistici in piazza Vittorio Veneto Est a Biella, nell’area compresa tra via Torino/Lamarmora e viale Matteotti.
Lo scorso 2 ottobre 2024 era stata istituita l’area pedonale urbana nella stessa zona, ora, attraverso una nuova ordinanza, il Comune dispone il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione degli aventi diritto muniti di apposita autorizzazione, dei mezzi di soccorso in emergenza e dei titolari di concessioni comunali per lavori o eventi. Non solo: l’accesso dei veicoli autorizzati dovrà avvenire a velocità ridotta, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione, preferibilmente dal varco Nord della piazza, all’intersezione con viale Matteotti.
La sosta all’interno della piazza potrà essere concessa solo in presenza di un provvedimento specifico di occupazione del suolo pubblico.