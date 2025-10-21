La prevenzione è di casa a Camandona, in arrivo visite senologiche gratuite per i residenti

A Camandona tornano a grande richiesta gli appuntamenti della prevenzione con il Fondo Edo Tempia. Lunedì prossimo, 27 ottobre, dalle 14 alle 17, nei locali dell'ambulatorio medico comunale, si terranno le visite senologiche gratuite riservate ai residenti.

A renderlo noto il sindaco Giulia Botta: “ A novembre usciranno le date per i prelievi Psa e, a breve, saranno disponibili gli appuntamenti. Un ringraziamento speciale al Fondo Edo Tempia ed alla dottoressa Adriana Paduos per il loro lavoro e per queste importanti iniziative. Si ricorda che è necessario prenotare telefonando in Comune ai numeri 015.748257 o al 371.7774399”.