Una serata di (ri)scoperta del Valët, l'antico dialetto è protagonista in Valle Cervo

Serata riuscita con il dialettologo e sociolinguista Alessandro Flecchia. Al centro dell'incontro, andato in scena venerdì scorso, 17 ottobre, al circolo Valët di frazione Asmara, nel comune di Campiglia Cervo, la riscoperta del dialetto della Valle Cervo.

Il relatore ha dapprima ben illustrato le differenze tra lingua e dialetto per poi raccontare la diffusione di alcuni suoni particolari del Valët; il pubblico, molto attento e interessato, è stato coinvolto in riflessioni e considerazioni sulla vitalità o sopravvivenza di alcuni suoni, termini o modi di dire.

Inoltre, sono state raccolte adesioni per chi fosse interessato a incontrarsi per parlare Valët in semplicità, senza timori di sbagliare o di essere giudicati per tentare di non dimenticare del tutto l'antico dialetto. Eventuali richieste di partecipazione al numero 333.7390885 indicando nome e cognome nel messaggio.

L'iniziativa è stata realizzata dalla Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo.