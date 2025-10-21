Biella Rugby: risultati del weekend fra vittorie, conferme e buone prestazioni

Fine settimana intenso per le squadre del Biella Rugby Club, impegnate in numerose competizioni nazionali e regionali, dalla Serie C al settore giovanile, fino alle formazioni femminili.

SERIE C

19.10.2025 – VII Torino vs Biella Rugby 17-19 (7-12)

Marcatori: mete di Pagliano e Sciarretta (2); trasformazioni di Tosetti (2).

Biella Rugby: Sciarretta; Pagliano, Braga, Casini, Tosetti (59’ Defilippi); Fusaro, Longo (59’ Gi. Salussolia); Givonetti (65’ Mosca), Protto, Borghiani (43’ Castello); Buturca, Bottero (43’ Chtaibi); Zavallone, Lanza (cap.) (20’ Gu. Salussolia), Bortolot (50’ Vaglio Moien).

Coach Davide Vaglio:

“Partita dura contro un avversario ostico. Considerando la vittoria di misura, è stata determinante l’attitudine dei ragazzi: non hanno mai smesso di lottare e questo è stato il tassello fondamentale del successo. Un problema è stato la rimessa laterale, dove non siamo sempre riusciti a fornire palloni di qualità ai trequarti. La nota negativa è l’infortunio del nostro capitano Edoardo Lanza, al quale auguriamo una pronta ripresa.”

UNDER 18

19.10.2025 – VII Torino vs Biella Rugby 7-80 (0-47)

Marcatori: mete di Pavesi (2), Rava (3), Meneghetti (2), Baiguera, Ferro, Avanzi, Deni, Grillenzoni; trasformazioni di Pavesi (9) e Salussolia.

Biella Rugby: Grillenzoni; Rava (41’ Parnenzini), Baiguera, Pavesi, Salussolia (45’ Deni); Meneghetti, Rossi (cap.) (45’ Bocchino); Avanzi, Chiorboli (48’ Perju), Vatteroni; Zavarise, Bredariol (41’ Ferro); Rossi (41’ Borio), Protto, Curatolo (48’ Silvestrini).

A disposizione: Buda, Mercandino, Pavanetto, Braggion, Botto Poala, Di Girolamo, Ubertalli.

Coach Nicola Mazzucato:

“Prima uscita ufficiale per i ragazzi. L’avversario ha onorato l’impegno nonostante le difficoltà di organico, giocando tutto il match in quindici. Biella ha mostrato un buon gioco offensivo, pur con diversi errori di manualità. Complimenti per i primi punti in classifica.”

UNDER 16

18.10.2025 – Biella Rugby vs Cus Torino 36-14 (7-7)

Marcatori: mete di Balducci (3), Bertone, Siletti, Gianella; trasformazioni di Bertone e Balducci (2).

Biella Rugby: Gianella; Di Girolamo, Balducci, Siletti, Gobbi; Bertone (cap.), Pizzarelli; Ghilardi, Defilippi, Ruffa; Buda, Paggio; Girardi, Bocca, Coda Caseia.

A disposizione: Mercandino, Ubertino, Frassati, Pavanetto, Piazza, Botto Poala, Ubertalli.

Coach Andrea Caputo:

“Anche se il risultato può far pensare a una partita facile, è stata una vera battaglia. La squadra è partita bene ma ha subito il ritorno dei torinesi. In svantaggio a inizio secondo tempo, ha reagito con orgoglio chiudendo con un parziale di 29-0.”

UNDER 14

18.10.2025 – Novi Ligure, triangolare con BRC, Monferrato e URPA

Risultati:

BRC 0–Monferrato 17

Monferrato 12–URPA 7

BRC 12–URPA 0

Classifica finale: 1) Monferrato, 2) BRC, 3) URPA.

Biella Rugby: Finotto; Piacenza, Blanco, Frigerio, Alleri; Armenia, Andreotti; Squara, Chiodelli, Vella; Succio, Bora; Leonzio, Scanavino, P. Squara.

A disposizione: Giansetto, Brunetti, Angeletti, Masi, Botto.

Coach Edo Romeo:

“Non una delle migliori giornate. Nella prima partita troppa individualità e poco lavoro di squadra. Nella seconda si sono visti miglioramenti, ma serve ancora concentrazione e lucidità.”

UNDER 12

18.10.2025 – Aosta, Festa del Rugby con BRC, Stade Valdotain, Ivrea, Volpiano

Biella Rugby: Baiguera, Botta, Dallapina, Doma, Fizzotti, Gallia, Gnesotto, Marinone, Milotta, Pegoraro, Poli, Quaregna, Racanelli, Scaramal, Sciuto, Serio, Siletti, Somrani, Tagliabue, Ubertalli.

Coach Francesco Casini:

“Ottima prova dei ragazzi, che hanno mostrato miglioramenti nella ricerca dello spazio e nella concretezza difensiva. Siamo sulla buona strada, ma questo è solo un ottimo punto di partenza.”

UNDER 10

18.10.2025 – Ivrea, Festa del Rugby con BRC, Ivrea, Rivoli, Cus Po

Biella Rugby: Benso, Bolla Dama, Gallia, Pegoraro, Poverello, Quaregna, Ramazzina, Sciuto, Siletti, Somrani, Tognetti, Lacagnina, Liprandi.

Coach Guglielmo Longo:

“Ottima prestazione dei piccoli rugbisti, sia in difesa che in attacco. Perfetta l’attitudine in campo.”

UNDER 8

18.10.2025 – Ivrea, Festa del Rugby con BRC, Ivrea, Volvera, Rivoli, Cus Po

Biella Rugby: Valente, Gatto, Trecate, Perino, Messina, Doma, Bilanzuoli, Filiberti.

Coach Elia Castello:

“Le partite sono andate bene sia dal punto di vista difensivo, con bei placcaggi, sia offensivo. Da migliorare la messa a disposizione e l’occupazione del campo.”

UNDER 6

19.10.2025 – Ivrea, allenamento congiunto con BRC, Ivrea, Volvera, Rivoli

Biella Rugby: Fusaro, Campitelli, Heery, Marsengo, Vagliani.

Coach Giacomo Salussolia:

“I ragazzi hanno ascoltato e rispettato le direttive, mostrando in campo ciò che è stato allenato durante la settimana.”

FEMMINILE SENIOR

19.10.2025 – Ivrea, Le Fenici vs Calvisano 19-36

Le Fenici: Boetto; Di Biccari, Lembo, Skofca, Papeo; Toro, Zanoni; Nagliati, Cerchiaro, D’Orta; Monticelli, Lusso; Benedetto, Cirdei, Panizza.

A disposizione: Cesale Ros, Stecchetti, Bertoli, Valentini, Maruca, Siletti, Pagliano, Grassi.

Coach Andrea Poloni:

“Siamo soddisfatti della prestazione generale. Le ragazze hanno avuto un ottimo primo tempo, poi sono calate nella ripresa. Buon inserimento delle giovani e ottimo contributo di chi è subentrato. Dobbiamo lavorare sulla continuità e sull’intensità per tutti gli 80 minuti, ma restiamo molto fiduciosi.”

FEMMINILE

19.10.2025 – Genova, Festa del Rugby con Cus Genova, Fenici, Volvera, Cuneo, Sanremo, Tortus

Le Fenici: Mantovani, Piersigilli, Contini, De Renzo, Turinetto.

Coach Danilo Sarnatano:

“Giornata positiva per le Fenici, che hanno mostrato spirito di squadra ed entusiasmo. Buona la tenuta difensiva e la capacità di placcaggio. Da migliorare la precisione nei passaggi e la gestione del gioco collettivo, ma l’attitudine è stata eccellente. Anche dopo un piccolo infortunio, il gruppo ha reagito con maturità e compattezza.”