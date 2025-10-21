Biella Rugby, ecco Tomas Eschoyez per la seconda linea

A stagione iniziata, Biella Rugby Club ha il piacere di annunciare l’ingaggio di Tomas Eschoyez, giovane e promettente giocatore che rinforzerà la seconda linea. Nato a Piacenza il 11 maggio 2001 da genitori argentini, porta con sé una solida carriera giovanile e una grande passione per il rugby, che ha ereditato dal padre, ex giocatore e allenatore. Con i suoi 200 cm di altezza e 110 kg di peso, è un atleta che sa come farsi valere in mischia e nei contatti.

Un percorso da protagonista sui campi di rugby: inizia a giocare a rugby fin da giovanissimo, entrando nel mondo delle mischie nell'Under 6 con il Pro Recco. Il suo percorso giovanile prosegue con il Cus Torino (Under 10-14), per poi trasferirsi in Argentina e crescere nel Cordoba Athletic Club (Under 16-18), dove ha avuto modo di affinare la sua tecnica e la sua visione del gioco. Tornato in Italia, ha vestito le maglie del Capoterra in Serie B, dei VII Torino e del Verona Rugby in Serie A. Il grande salto avviene con il Rangers Vicenza perché proprio con la maglia biancorossa debutta in Elite.

Lo stesso ha anche avuto l'opportunità di partecipare a un raduno della Nazionale Under 20, esperienza che ha arricchito ulteriormente la sua carriera. Un ragazzo con grandi ambizioni che in merito al suo arrivo a Biella, dichiara: "Ho deciso di venire a Biella perché è una società storica e molto ben organizzata, con una struttura di primo livello. Si riconosce la bontà degli allenatori che riescono a far giocare alla squadra un bel rugby, dove i giocatori sono lasciati liberi di rischiare e prendere iniziative."

Il suo momento più emozionante è stato l’esordio in Elite al Battaglini di Rovigo lo scorso anno, un’esperienza che gli ha confermato quanto sia importante continuare a crescere e mettersi alla prova in ambienti di alto livello. Nel tempo libero, Eschoyez non perde mai l’occasione di perfezionarsi: adora infatti guardare le analisi video delle partite per studiare nuove strategie e migliorare il proprio gioco. Quando non è sui campi da rugby, però, ama anche giocare a padel, sport che gli permette di mantenere alta la sua condizione fisica e divertirsi con gli amici.

Carlo Orlandi, coach degli avanti gialloverdi, commenta così il suo arrivo: “E’ un ragazzo che personalmente conosco e che ho seguito nella sua trafila giovanile, in più, penso possa essere un elemento importante per Biella Rugby: è un piemontese, anche se di origine argentina e viene per rinforzare il reparto delle seconde linee. In questo momento si sentono le assenze, dovute ad infortuni, di Nani e Luca Loretti, stiamo utilizzando altri giocatori, ma abbiamo bisogno di qualcuno esperto nel ruolo per un maggior riciclo tra i giocatori. Tomas è un giovane di esperienza, conosce il livello e ha voglia di ritagliarsi il suo posto in squadra. Da noi nulla è garantito, nemmeno il posto nel primo XV, nemmeno se hai già giocato in Elite. Devi meritartelo quel posto e sono certo che lui sia consapevole che l’opportunità che Biella gli sta offrendo è completamente nelle sue mani. Noi cercheremo di aiutarlo per metterlo nelle condizioni di potersi esprimere al meglio sul campo e affinché possa conquistare quel posto dimostrando che lo merita perché è più forte degli altri”.