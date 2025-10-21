Motori, stagione ai titoli di coda per Corrado Pinzano: Como vale il podio

Ultima fatica della stagione nel Trofeo Italiano Rally, per Corrado Pinzano, che questo fine settimana sarà impegnato nel gran finale di stagione nel contesto del 44° Rally Trofeo Villa d’Este-ACI Como, appuntamento dei tre previsti a coefficiente maggiorato di 1,5.

Reduce da un “1000 Miglia”, il mese passato, che non ha soddisfatto sia in termini di punteggio che come sensazioni (terminato al sesto posto assoluto), il portacolori della scuderia New Driver’s Racing, sarà al via con al fianco Mauro Turati e al volante della Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli della PA Racing. Il loro sarà il tentativo di chiudere la stagione al secondo posto, con uno sprint tirato sul classico filo di lana con il molisano Giuseppe Testa e con favorito al successo finale l’ex Campione Italiano Crugnola. Siamo dunque alla resa dei conti, alla gara che vale una stagione intera.

Un’annata durante la quale Pinzano e Turati hanno dimostrato solidità e velocità, costruendo la leadership nel Campionato con costanza, purtroppo poi ceduta, complici alcune vicissitudini in gare non sfruttate al meglio e complice anche un regolamento che ha costretto a prevedere la stagione in due gironi, con sfide giocate anche a distanza e con assenze “da scartare”. Una gara, quella di Como, che Pinzano ha corso tre volte, due delle quali andando a podio: l’ha vinta nel 2023, arrivando poi secondo nel 2019, risultato che gli valse la vittoria in Coppa Italia e quinto nel 2022, anno in cui arrivò a giocarsi il titolo proprio all’ultima sfida, purtroppo penalizzato da un avvio di gara sfortunato. Un feeling dunque importante, con le vallate che abbracciano il lario, di certo buon auspicio per fare bene anche in questa delicata occasione.

Queste le parole di Pinzano: «Siamo alla stretta finale e di certo la situazione non ci sorride per poter bissare il successo del 2024. Abbiamo, credo, gestito la stagione nel modo migliore possibile, sfruttando le maglie del regolamento per come era consentito, purtroppo ci sono state delle variabili che ci hanno condizionato il cammino specie nella seconda parte di stagione. Rimane un poco di rammarico, perché abbiamo spesso dimostrato di saper stare al vertice. La gara ci piace, l’abbiamo sempre corsa al massimo e con grande soddisfazione, di certo sarà un buon incentivo per chiudere al meglio stagione, ce la giocheremo fino all’ultimo metro».

Risultano confermatissime e molto attese le 8 prove speciali di 90 km e 334 km totale, percorso che coinvolge la città di Como, Lario Fiere di Erba, la Val Cavargna nella speciale più lunga del campionato, quindi ripropone la prova show di Camnago-Civiglio (sabato 25 ottobre) e quelle del Triangolo Lariano (domenica 26 ottobre), territorio che ospita pure lo shakedown della vigilia, fissato a Barni, vicino alla Madonna del Ghisallo.