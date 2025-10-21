 / Motori

Motori | 21 ottobre 2025, 14:30

Fuoristrada, la biellese Serena Rodella in Tunisia per i test sui terreni desertici

rodella tunisia

Sarà una trasferta impegnativa per Serena Rodella, pilota della Mini TDI del Team SR 83. In vista di importanti progetti futuri, la driver biellese ha deciso di partecipare al training del Team Tecnosport per approfondire tecniche di guida e di orientamento nel deserto tunisino.

Redazione g. c.

