Fuoristrada, la biellese Serena Rodella in Tunisia per i test sui terreni desertici

Sarà una trasferta impegnativa per Serena Rodella, pilota della Mini TDI del Team SR 83. In vista di importanti progetti futuri, la driver biellese ha deciso di partecipare al training del Team Tecnosport per approfondire tecniche di guida e di orientamento nel deserto tunisino.
In Breve
martedì 21 ottobre
lunedì 20 ottobre
domenica 19 ottobre
venerdì 17 ottobre
mercoledì 15 ottobre
martedì 14 ottobre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella Rugby, ecco Tomas Eschoyez per la seconda linea
A stagione iniziata, Biella Rugby Club ha il piacere di annunciare l’ingaggio di Tomas Eschoyez,...