EVENTI | 21 ottobre 2025, 08:50

Mottalciata, truffe e furti: oggi l'incontro informativo con l'Arma dei Carabinieri

Alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare del comune.

Il Comune di Mottalciata, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri della stazione locale, organizza un incontro informativo dedicato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, con particolare attenzione a truffe e furti.

L’appuntamento è fissato per martedì 21 ottobre alle ore 17.30 nella Sala Consiliare, in via Moricco 3 a Mottalciata.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sui comportamenti utili per tutelarsi da episodi di raggiro e furto, promuovendo una cultura della sicurezza condivisa.

“La sicurezza è un diritto di tutti” è il messaggio che accompagna l’incontro, aperto a tutta la popolazione.

G. Ch.

