Inaugurato l'OABi all'Osservatorio di Cascina San Clemente a Occhieppo Inferiore

Sabato 18 ottobre, presso l'OABi-Osservatorio Astronomico e Astrofisico Biellese di Cascina San Clemente, l'Uba ha ufficialmente inaugurato il planetario, messole a disposizione dall'Istituto Comprensivo di Occhieppo Inferiore, alla presenza significativa di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, della Società Italiana di Archeoastronomia, del Ministero dell'Istruzione, della Università di Torino, del Politecnico di Torino, della Redazione scientifica de La Stampa e di tanti astrofili provenienti da tutto il Piemonte a rappresentare l'Ass. Astrofili Segusini, il Gruppo Astrofili William Herschel, l'Ass. Astrofili Bisalta, il Polo Astronomico di Alpette, il Gruppo Astrofili Eporediesi, l'Ass. Astrofili Urania e le Astrofile Official, dopo avere dato vita ad un'intensa giornata dedicata a temi di astrofisica e di astronomia, svoltasi presso il Polivalente di Occhieppo alla presenza del sindaco Monica Mosca e del Presidente della Fondazione CRB, Michele Colombo.

Vari sono stati i temi trattati da ben dieci relatori: dalle "onde di materia" (Andrea Ainardi) alle "origini dello zodiaco" (Mauro Berto), dalla "rete globale di smart telescope" (Piero Bianucci) all'"archeoastronomia in Piemonte" (Alberto Cora, che ha citato anche il probabile allineamento equinoziale preistorico di Pian Bres), da "Saturno, il signore degli anelli" (Walter Ferreri), a "le magnetar" (Andrea Frassa'), da "un anno di darkersky4c" (Daniele Gardiol sul progetto di lotta all'inquinamento luminoso), alle "misure del mezzo interstellare a 1420 MHz" (Daniele Mazza), alla"tecnologIA e astromomIA" (Sabino Saracino sull'applicazione della IA in campo Astronomico).

Tanti argomenti affascinanti che hanno catturato l'attenzione e l'entusiasmo di molti presenti.