Tappa in Basilicata per il gruppo Pellegrinando di Graglia

Nuovo viaggio del gruppo Pellegrinando del Santuario di Graglia. Dal 6 al 10 ottobre la comitiva biellese, assieme al rettore, don Eugenio Zampa, ha visitato le maggiori città della Basilicata come Matera, Castelmezzano, Pietrapertosa, Locorotondo e Ostuni. Un'occasione per visitare luoghi suggestivi e intrisi di spiritualità.
martedì 21 ottobre
lunedì 20 ottobre
