 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 21 ottobre 2025, 12:40

Tappa in Basilicata per il gruppo Pellegrinando di Graglia

pellegrinando graglia

Tappa in Basilicata per il gruppo Pellegrinando di Graglia

Nuovo viaggio del gruppo Pellegrinando del Santuario di Graglia. Dal 6 al 10 ottobre la comitiva biellese, assieme al rettore, don Eugenio Zampa, ha visitato le maggiori città della Basilicata come Matera, Castelmezzano, Pietrapertosa, Locorotondo e Ostuni. Un'occasione per visitare luoghi suggestivi e intrisi di spiritualità.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore