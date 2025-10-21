Biella, al Liceo Avogadro il professor Marco Ciardi incontra gli studenti

Lunedì 13 ottobre, nell’Aula Magna di via Galimberti, a Biella, le classi seconde e terze hanno incontrato il professor Marco Ciardi dell’Università di Firenze. Ciardi insegna Storia della scienza ed è uno dei massimi esperti della figura e dell’opera di Amedeo Avogadro, il fisico di famiglia biellese cui il Liceo è intitolato.

L’iniziativa costituiva in qualche misura l’ultimo sviluppo in ordine di tempo dell’articolato progetto rivolto nel corso degli ultimi due anni al mondo della scuola dal Lions Club “Bugella Civitas”: dopo aver condotto una ricerca storica sulla figura del fisico alcuni studenti del Liceo erano stati chiamati a collaborate con la compagnia teatrale ARS Teatrando per uno spettacolo andato in scena alla fine dello scorso anno scolastico.

In occasione di una visita nel Biellese per controllare alcuni particolari in vista della pubblicazione di una biografia di Avogadro che uscirà nel 2026, in occasione del 250° anniversario della nascita del fisico, il prof. Ciardi si è reso disponibile a illustrare agli studenti del Liceo alcuni aspetti dell’importanza storica e scientifica dello scienziato. Introdotto dal dirigente Mario Massazza, Ciardi ha tenuto una vera e propria lectio magistralis cui erano presenti anche la past president del Lions Club, Silvia Ghione, il vicesindaco e assessore alla cultura di Biella, Sara Gentile, la direttrice dell’Archivio di Stato, Silvia Sette, oltre a Paolo Zanone e Veronica Rocca di Teatrando.

L’auspicio per il futuro è che la collaborazione tra Ciardi e il mondo culturale biellese, a partire dalle scuole, possa continuare anche nel corso del 2026, creando opportunità per celebrare in modo adeguato l’anniversario di Avogadro.