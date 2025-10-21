Castelletto Cervo, la minoranza chiede chiarezza sui lavori dell’ex pizzeria. Il sindaco Giletti: "Stabile pronto, in attesa di Poste e ambulatorio"

A Castelletto Cervo la ristrutturazione dello stabile noto come “ex pizzeria” è al centro del dibattito politico. La minoranza consiliare, composta dai consiglieri Martinello, Gallotto e Fantini, ha diffuso una nota nella quale chiede chiarimenti sui ritardi nell’apertura dei locali e sulle mancate comunicazioni ufficiali ai cittadini.

"In questo periodo di fine anno – scrivono i consiglieri – dopo numerose segnalazioni dei cittadini, vogliamo porre l’attenzione sulle tempistiche di apertura dell’ex pizzeria, che restano poco chiare. I lavori sono iniziati nel marzo 2023 grazie ai fondi ottenuti dalla precedente amministrazione Selva, ma a oggi non c’è alcuna notizia certa sull’inaugurazione. È inaccettabile che i cittadini restino all’oscuro di tutto". La minoranza ricorda inoltre che in passato era stata annunciata un’inaugurazione entro l’estate 2024, mai avvenuta: "Qualcosa non è andato a buon fine?", domandano, chiedendo che il Comune pubblichi un comunicato ufficiale per spiegare la situazione.

Il sindaco Omar Giletti risponde sottolineando che gli strumenti per ottenere chiarimenti da parte dei consiglieri esistono già: "Trattandosi di minoranza, forse potevano chiedere con gli strumenti a loro disposizione, come interrogazioni e mozioni. In ogni caso, anche nel giornalino comunale Il Cervo racconta nei mesi scorsi avevo già fatto il punto sui lavori". Giletti precisa che lo stabile è stato completato, ma l’apertura è legata a nuove esigenze logistiche di Poste Italiane, che ha richiesto di trasferirvi l’ufficio postale e di realizzare i lavori di adeguamento agli standard più recenti: "Poste installerà anche un postamat. È una cosa positiva per Castelletto Cervo: sarà in una zona più centrale, con spazi più adeguati e più parcheggi".

Oltre alla sede postale, all’interno dell’edificio troverà spazio anche l’ambulatorio medico, e ci sono due appartamenti destinati all’emergenza abitativa al momento liberi e una saletta polivalente per usi pubblici.

"I lavori sono terminati – conclude Giletti – ma il contenitore va riempito. Quando l’ambulatorio sarà spostato lì, avremo la possibilità di riutilizzare gli anche gli spazi ora al piano terra del municipio. È un passo avanti per i servizi del paese".