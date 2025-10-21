Gaglianico, terminati i lavori al cimitero

Sono arrivati a termine i lavori di ristrutturazione dei cippi posizionati lungo il viale alberato d’ingresso del Cimitero di Gaglianico la pulitura delle superfici, il consolidamento delle strutture fessurate o instabili e, dove è stato necessario, il rifacimento delle iscrizioni ormai sbiadite.

Tutto è stato eseguito con la massima attenzione, coordinato dal Vice-Sindaco Luca Mazzali, seguendo i criteri del restauro conservativo per preservare il carattere originario dei manufatti.

"Era un impegno morale che avevamo preso con la nostra comunità e, soprattutto, con la storia", ha dichiarato il Sindaco Paolo Maggia "Ci tenevamo moltissimo a questo progetto. Riteniamo che l'onore dovuto ai Caduti di guerra passi anche attraverso la cura e il rispetto dei luoghi in cui riposano. Ogni cippo, ogni nome inciso, è un frammento della nostra identità e un monito silenzioso sul valore della pace."

L'area del cimitero dedicata ai Caduti rappresenta per Gaglianico un vero e proprio sacrario della memoria. La sua rinnovata dignità non è solo un fatto estetico, ma un profondo gesto civico.