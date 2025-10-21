Candelo rafforza i controlli, due nuove fototrappole per un borgo sempre più pulito

Come riportato in alcuni precedenti articoli, a Candelo si presta sempre più attenzione al tema dell'abbandono dei rifiuti. Un fenomeno odioso, diffuso in molti comuni della provincia, contrastato con controlli mirati e l'ausilio di opportuni dispositivi, come le fototrappole.

Di questi strumenti, al momento, il Comune ne dispone un paio, mobili, a completo utilizzo degli agenti della Polizia Locale, in collaborazione con l'Ufficio Ambiente. “Ma non bastano – afferma l'assessore Michele Ansermino – Il nostro territorio è ampio e va implementato necessariamente il numero dei dispositivi. Per questo, l'amministrazione ha richiesto altre due fototrappole a Cosrab che, in questo periodo, ha deciso di metterle a disposizione dei comuni che ne hanno necessità così da impiegarle ed eseguire un monitoraggio attento e mirato delle aree più critiche”.

Analizzando la situazione di Candelo, i numeri forniti dagli uffici comunali evidenziano fenomeni di abbandono fuori dal centro del borgo sebbene siano in costante diminuzione. Le segnalazioni più frequenti riguardano la zona della Baraggia, dove talvolta vengono rinvenuti materassi, assieme a reti, gomme, copertoni e vecchi mobili: quantità comunque esigue rispetto al passato.

Sono in aumento, invece, gli episodi di errato conferimento dei rifiuti: si tratta soprattutto di sacchi abbandonati accanto ai contenitori della plastica o di materiali lasciati impropriamente vicino alle campane del vetro o ai cassonetti per la raccolta degli abiti usati. “Saranno aumentati i passaggi degli agenti e i controlli in paese – sottolinea Ansermino – affinchè non avvengano più simili comportamenti”.