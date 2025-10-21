Calcio, ecco il successore di Peritore: Molinaro è il nuovo allenatore del Città di Cossato

Dopo il cambio in panchina, il Città di Cossato comunica il successore di Pier Luca Peritore. Nelle scorse ore, la società ha raggiunto un accordo con Giuseppe Molinaro per il ruolo di allenatore della prima squadra, impegnata nel campionato di Eccellenza.

“Il tecnico è un vero esperto della categoria che ha vissuto per anni alla guida di diverse squadre tra cui Accademia Borgomanero, Bulè Bellinzago ed Oleggio – si legge nella nota stampa - Il mister, questa sera, svolgerà la prima seduta di allenamento e sarà coadiuvato dell'allenatore in seconda Ezio Maiorani, dal preparatore atletico Gianluca Mendicino e dal preparatore portieri Alessandro Peron (confermato)”.