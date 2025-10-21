Biella, nuova gita per la terza età

Nell'ottica di promuovere il benessere, l'invecchiamento attivo e la socializzazione, l'Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Biella, in collaborazione con il centro Dinamico, ha organizzato il Tour dell’Umbria tra Arte, Mercatini e Atmosfere Natalizie, il 13-14 e 15 Dicembre 2025:Perugia, Gubbio, Assisi e la Fabbrica del Cioccolato.

Per info e prenotazioni: l’ufficio Promozione delle Attività Sociali per la terza età al 015-3507857 il 28 e 29 ottobre, dalle 9 alle 12. Sarete poi ricevuti su appuntamento.