Conferenza Aziendale di Partecipazione, l’ASL Biella riapre le candidature

L’ASL di Biella ha riaperto le candidature per la Conferenza Aziendale di Partecipazione, strumento che attribuisce agli organismi di rappresentanza degli utenti e degli organismi del terzo settore, un ruolo attivo e partecipativo.

La Conferenza Aziendale di Partecipazione ha funzioni consultive e di proposta ed è pertanto sede di dialogo e confronto con la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella, in merito alle progettualità e alle azioni migliorative in riferimento all’erogazione dei servizi. Si tratta di un’occasione in più di condivisione tra le diverse realtà in ambito socio sanitario presenti sul territorio biellese.

La Conferenza, che rimane in carica per tre anni, si riunisce insieme ai rappresentanti dell’Azienda Sanitaria indicativamente tre volte all’anno e vi possono partecipare i rappresentanti degli utenti e gli organismi del Terzo settore che collaborano con l’ASL di Biella.

Per presentare la candidatura è necessario presentare formale istanza compilando il modulo di candidatura disponibile al link: https://aslbi.piemonte.it/conferenza-aziendale-di-partecipazione/ e farla pervenire entro martedì 4 novembre 2025 con una delle seguenti modalità: a mano all’Ufficio Protocollo, all’attenzione del Direttore Generale – Azienda Sanitaria Locale BI, via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano (BI); via PEC all’indirizzo: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it

Gli interessati possono prendere visione del Regolamento della Conferenza Aziendale di Partecipazione sul sito internet dell’ASL BI al medesimo indirizzo.