Cavaglià, l'omaggio degli Alpini ai 90 anni di Corrado Boerio FOTO

Venerdì scorso, 17 ottobre, gli Alpini di Cavaglià hanno voluto festeggiare Corrado Boerio, la penna nera meno giovane del gruppo in occasione dei suoi 90 anni.

Per l'occasione, è stata invitata tutta la sua famiglia e insieme hanno trascorso una serata piacevole, durante la quale gli è stata donata una scultura in legno raffigurante un cappello alpino stilizzato, realizzato dal socio aggregato Bruno Mocafico.

Nella stessa serata i paracadutisti Giorgio e Bruno hanno poi omaggiato la sede del gruppo con un’opera in legno, sempre di Mocafico, creata proprio per l’Adunata Nazionale. La scultura sarà ora esposta in via definitiva nella sede degli Alpini.