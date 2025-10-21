Biella Città per le Donne 2025 tra inaugurazioni di panchine, incontri a tema e spettacoli. Domani il primo evento

Novembre è il mese sulla violenza contro le donne e anche quest'anno il Tavolo una Città per le Donne, coordinato dalla Consigliera di Parità della Provincia di Biella, propone un calendario con molti eventi per sensibilizzare sul tema.

Il primo è domani sera 22 ottobre alle ore 20,30 "Cara Giulia" - Caffè letterario con Gino Cecchettin Città Studi, Biella. A cura di VocidiDONNE; Giovedì 23 ottobre - dalle ore 9,00 alle 12.00 "Cara Giulia" . Gino Cecchettin incontrerà gli studenti delle Scuole superiori di Biella Città Studi, Biella, A cura di VocidiDONNE; Sabato 25 ottobre - ore 20,45 Accabadora, " ultima madre" di Michela Murgia Compagnia Teatro Erios, Vigliano, a cura di VocidiDONNE. Sabato 25 ottobre - ore 20,45.

Martedì 28 ottobre - ore 18,00 LIBERAlaMEnte - Quella (s)volta che.." Dieci donne raccontano 1l loro momento di svolta Cascina Oremo, Biella A cura di CNA Biella; Giovedì 30 ottobre - ore 20.30 "evento" di Annie Arnoux + Dalla parte delle donne" Todros - Caffe letterario Centro Dinamico Biella A cura di VocidiDONNE.

Venerdì 21 novembre - ore 21 "I mistero della Luna scomparsa" - spettacolo teatrale, regia di Renato lanni al Teatro Erios, Vigliano Biellese. A cura di Teatro Stabile di Biella Scu.T.Er- Ingresso unico 10 euro; Da venerdì 21 a venerdì 28 novembre Mostra interattiva di arti visive testi e musica A cura di Associazione Orizzonti Creativi; Sabato 22 novembre - ore 14,30 ""Disarmiamo il patriarcato" Manifestazione in Biella - A cura di Le Parole Fucsia

Sabato 22 novembre - ore 20,30 "Sono un duro ma facile alle coccole Palazzetto dello Sport, Valdilana A cura di Comune di Valdilana proiezione corto; Sabato 22 novembre -ore 21,00 Futura Festival allo, festa allo Spazio Hydro- Biella T Fucsia; Domenica 23 novembre - ore 10,30 Inaugurazione Panchina Rossa nel Comune di Cossato.

Martedì 25 novembre - ore 20,30 "Concert & Reading" Letture dal libro "Cara Giulia" Salone Polifunzionale di Mottalciata - A cura di Comune di Mottalciata; Mercoledì 26 novembre - ore 10,00 Inaugurazione Panchina Rossa Piazza Garibaldi 1, Comune di Salussola - A cura di Comune di Salussola;

Giovedì 27 novembre - ore 18,30 Dentro l'animo femminile : il viaggio di Parthenope - laboratorio di analisi filmica Sala Eventi Villa Ranzoni, Cossato - A cura di Comune di Cossato; Giovedì 27 novembre - ore 21,00 "Simone Weil. La donna del secolo" Film Cinema Verdi, Candelo. A cura di VocidiDONNE - Ingresso 6 euro; Venerdì 28 novembre - ore 21,00 "Seniloquio" - Scritto e diretto da Virgina Risso Teatro Comunale di Cossato - A cura di Non sei Sola; Sabato 29 novembre - ore 14.30 Camminata benefica non competitiva Piazza Don Guido Gariazzo, Borriana - A cura di Comune di Borriana; Domenica 30 novembre - ore 17,30 "Le parole per dirlo" - Rappresentazione teatrale A cura di Comune Cossato e Consorzio Filo da tessere a seguire "Sfiorite a môrte"- A cura de I copioni del Cossatese Teatro Comunale di Cossato.