Valdilana, grande interesse per la serata dedicata alla nutrizione e integrazione nello sport giovanile

Grande partecipazione alla serata dedicata alla nutrizione e integrazione nello sport giovanile. L'evento, in programma nel weekend presso la sala dell’ex Cerino Zegna di Ronco, si è svolta la conferenza “Nutrizione e integrazione: l’alimentazione dello sportivo agonista giovane”, organizzata dal comune di Valdilana all’interno del progetto Anno della Salute, in collaborazione con l'ASL Biella – Dipartimento di Prevenzione – Medicina dello Sport e con le associazioni sportive del territorio.

“La sala era gremita di dirigenti, tecnici, atleti e famiglie, segno di un grande interesse verso i temi della corretta alimentazione e dell’uso consapevole degli integratori – spiegano dall'amministrazione sui propri canali social - Un ringraziamento particolare al dottor Davide Susta, specialista in medicina dello sport, per la sua presentazione chiara, coinvolgente e ricca di spunti pratici, che ha saputo fornire indicazioni preziose per migliorare il benessere e la performance dei giovani sportivi. Una serata formativa, partecipata e davvero utile per tutto il nostro territorio”.