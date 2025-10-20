 / Valle Elvo

Occhieppo Inferiore, attenzione alle interruzioni di energia elettrica mercoledì

Le vie interessate

Mercoledì 22 ottobre nel pomeriggio, sono previsti interventi sulla rete comunale a Occhieppo Inferiore. I lavori si svolgeranno dalle ore 14.00 alle ore 18.30, con possibili disagi temporanei per la circolazione e la sosta.

Le vie interessate – a intervalli dei numeri civici specificati – sono:

via Martiri della Libertà ai civici 102, 134 e 198;

via Martiri della Libertà sn (senza numero civico);

via Marigone 1.

L’amministrazione comunale invita i residenti e gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare eventuali spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità previste durante l’orario dei lavori.

