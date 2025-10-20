Gare e buona partecipazione al Golf Club Biella Le Betulle

Nella giornata di sabato, al Golf Club Biella Le Betulle, si è tenuta la gara Mediobanca Premier, in formula Stableford, dove i giocatori hanno partecipato singolarmente. La competizione ha visto numerosi partecipanti anche provenienti da zone limitrofe e la giornata si è conclusa con un aperitivo a seguito della premiazione.

Ieri, invece, si è svolta la storica gara intitolata “Coppa La Vigna” che dal 1964 ha visto numerosi giocatori desiderosi di prenderne parte. Come da tradizione, a seguito della premiazione, si è svolta la cena a base di pasta e fagioli, un piatto che ben si adatta al clima autunnale.