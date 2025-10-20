Esordio da battaglia per l'Under 18, l'Occhieppese rimonta ma cede al tie-break

Prima di campionato tra le mura amiche per l'Under 18 della Occhiepoese Pallavolo, che ha ospitato le pari età del San Giuseppe. Ne è uscita una partita dai due volti, una vera e propria maratona terminata solo al tie-break, che ha visto le ospiti imporsi per 3-2, ma che ha regalato alle padrone di casa il primo, meritato punto della stagione.

L'inizio della gara è stato complicato per le bianco-rosse. I primi due set hanno visto la squadra faticare a trovare il ritmo, pagando dazio soprattutto in fase di ricezione, con qualche errore di troppo che ha spianato la strada al San Giuseppe, capace di portarsi sullo 0-2.

Sotto di due parziali, l'Occhieppese non si è persa d'animo. Anzi, è qui che è arrivata la svolta. Con grinta, orgoglio e una migliore organizzazione di gioco, le ragazze hanno iniziato a macinare punti. Il terzo set è stato conquistato con autorità per 25-20, riaprendo di fatto la partita. L'inerzia è rimasta dalla parte delle padrone di casa anche nel quarto parziale, vinto ancora più nettamente per 25-18, ristabilendo una parità (2-2) che sembrava insperata solo mezz'ora prima.

Si è andati così al decisivo quinto set. Il tie-break è stato giocato alla pari, punto a punto, con entrambe le formazioni decise a portare a casa la vittoria. L'equilibrio si è spezzato solo nelle battute finali, con il San Giuseppe che è riuscito a chiudere 15-13. Resta un po' di rammarico per la sconfitta di misura, ma la splendida reazione e il punto conquistato in classifica rappresentano un'ottima base di partenza e fanno ben sperare per il proseguo del campionato.

Il tabellino dell'Occhieppese: Benini 20, Romeo 12, Coda Zabetta 7, Lampo 7, Esposito 4,Zuppichiatti 4, Franco 2, Zampieri 2, Serafin 1, Bottosteglia 1, Faraci 0, Iobbi 0, Recupero (L1), Monteleone (L2). All. Filippo Scarpulla e Marta Casazza. Dir. Davide Benini.