Corale di Casapinta, 40 anni di storia: gli auguri dalla Regione Piemonte

La Corale di Casapinta ha festeggiato il 40° anniversario di fondazione con un fine settimana di eventi musicali, patrocinato anche dal Consiglio regionale, insieme al Coro Ghentiana di Oristano e al Coro Cima d’Oro della Val di Ledro. Gli eventi hanno avuto, come sempre, un intento benefico, per la costruzione di un orfanotrofio in Kenya a cura dell’Associazione Pole Pole.

Una serie di eventi dedicati alla comunità e alla storia del canto corale tradizionale, durante i quali la Consigliera regionale Elena Rocchi (Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale), vice presidente della VII Commissione consiliare – Enti Locali, ha ricordato come “in quarant’anni di storia, la Corale di Casapinta ha saputo coniugare canto e impegno sociale, coinvolgendo la comunità in una serie di iniziative a carattere benefico che hanno aperto uno spaccato sul mondo, sulle difficoltà che si vivono quotidianamente in altri luoghi della Terra”.

“Grazie alla Corale di Casapinta – ha proseguito Rocchi -, in questi quarant’anni abbiamo apprezzato le tradizioni del nostro paese, apprezzando il valore impagabile del nostro territorio e della nostra società. Sono lieta che l’evento abbia ottenuto il patrocinio del Consiglio regionale: compito delle istituzioni è mettersi a fianco, secondo il principio di Sussidiarietà contenuto anche nella nostra Costituzione, di chi lavora sul territorio, nell’ambito culturale come in altri altrettanto rilevanti, per valorizzarne l’impegno, creando e rafforzando legami sociali che offrono un valore inestimabile per il nostro territorio”.

“Questi tre giorni – ha concluso Rocchi -, sono un omaggio a chi ha creato questa meravigliosa realtà, a chi ha lavorato per farla crescere e a chi, oggi come ieri, affronta difficoltà e sacrifici per portarne avanti le tradizioni e lo spirito”.