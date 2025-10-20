Vigliano, una diretta radio per “costruire gentilezza” con il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

Il 23 ottobre, alle 20, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Vigliano Biellese sarà protagonista di una puntata speciale del programma “Spazio Costruiamo Gentilezza” su Radio Spazio Ivrea.

Durante la trasmissione, i giovani consiglieri avranno l’occasione di presentarsi alla comunità e di raccontare il proprio territorio, condividendo con i radioascoltatori le iniziative già realizzate e i progetti futuri pensati per promuovere il bene comune e la gentilezza nella vita quotidiana.

A guidarli in questa importante esperienza saranno la professoressa Monica Lettere, referente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Vigliano, ed Elena Ottino, assessore all’istruzione del comune di Vigliano.

Uno degli obiettivi principali di “Spazio Costruiamo Gentilezza” è consentire a bambini e ragazzi di essere ascoltati dagli adulti, offrendo loro uno spazio di dialogo autentico, libero e costruttivo. Un’occasione speciale per ascoltare le voci dei ragazzi e delle ragazze che, con impegno e creatività, stanno costruendo comunità più gentili e inclusive!