Ospedale, torna la postazione delle volontarie del Fondo Edo Tempia

Comincia con il gruppo della maglia, da martedì 21 ottobre, l’appuntamento nell’atrio dell’ospedale di Biella dedicato al Fondo Edo Tempia e alle sue volontarie. Nella postazione sulla destra oltre lo scalone d’ingresso si alterneranno, ogni sette giorni circa, le artigiane di maglia, cucito e stencil. Gli oggetti e i manufatti frutto degli incontri settimanali dei gruppi saranno esposti sulla bancarella, a disposizione in cambio di un’offerta.

L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione dell’Azienda Sanitaria di Biella che ha mostrato una volta di più grande disponibilità di fronte alle proposte del Fondo Edo Tempia e, naturalmente, grazie all’impegno delle volontarie dei gruppi. Ecco il calendario fino alla fine dell’anno: martedì 21 ottobre maglia, martedì 28 ottobre cucito e stencil, martedì 11 novembre maglia, martedì 18 novembre cucito e stencil, mercoledì 26 novembre maglia, mercoledì 10 dicembre maglia, martedì 16 dicembre cucito e stencil.