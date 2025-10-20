 / Basso Biellese

Basso Biellese | 20 ottobre 2025, 07:50

A Viverone è in arrivo la Castagnata Alpina, c'è anche la polenta concia

viverone castagnata

A Viverone è in arrivo la Castagnata Alpina, c'è anche la polenta concia (foto di repertorio)

Conto alla rovescia a Viverone per la Castagnata Alpina. Non solo caldarroste ma anche polenta concia da asporto. L'appuntamento è dalle 10.30 di domenica 26 ottobre al polivalente di via Gattinara 51.

