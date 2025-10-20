A Viverone è in arrivo la Castagnata Alpina, c'è anche la polenta concia

Conto alla rovescia a Viverone per la Castagnata Alpina. Non solo caldarroste ma anche polenta concia da asporto. L'appuntamento è dalle 10.30 di domenica 26 ottobre al polivalente di via Gattinara 51.
lunedì 20 ottobre
domenica 19 ottobre
sabato 18 ottobre
venerdì 17 ottobre
giovedì 16 ottobre
