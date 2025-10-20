Teens Basket Biella, nuova vittoria: fa 5 su 5 partite

Lo ZST Teens Basket Biella fa scala reale e non si ferma più. Al tappeto anche Pari con il risultato di 72 a 60 e rimane in vetta alla classifica in coabitazione con il CUS Torino e l'Arona.

Una partita trabocchetto che però il Teens ha saputo afferrare e mai lasciare grazie ad una solidità mentale di altissimo livello, così come il rooster arancio-blù: Caroli su tutti con 20 punti, De Bartolomeo con 18 a tratti irresistibile, e JB Blair con 17 autore di un 5/8 da tre punti.

Raspino é stato condizionato troppo presto dai falli e dai fischi arbitrali quantomeno cervellotici e troppo fiscali per essere veri ma tralasciando l’arbitraggio, il Teens ha voluto portare a casa la partita e festeggiare nuovamente davanti ad un numeroso pubblico la quinta vittoria su 5 partite.

Ora la prossima prova sarà a Novara contro il College per confermarsi solidi e primi.