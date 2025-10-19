Da noi... a ruota libera, ospiti e anticipazioni oggi domenica 19 ottobre

(Adnkronos) - Nuovo appuntamento con 'Da noi… a Ruota Libera', il programma condotto da Francesca Fialdini, in onda oggi, domenica 19 ottobre, alle 17.20 su Rai 1.

Come sempre, al centro del programma, le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti più attuali del mondo dello spettacolo e i racconti di storie vere, forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita. Ospiti della puntata, Elisa Isoardi, protagonista del sabato pomeriggio di Rai 1 con 'Bar Centrale', il suo nuovo programma alla scoperta della provincia italiana.

E poi i 'colleghi' di Francesca Fialdini, Nancy Brilli e il suo compagno di ballo Carlo Aloia direttamente da 'Ballando con le stelle'. Claudio Gioè, che torna a vestire i panni di Saverio Lamanna in 'Màkari', la serie di successo di Rai 1, tratta dai gialli di Gaetano Savatteri. Infine, Hélène Ehret, classe 1934, alsaziana d’origine e bergamasca d’adozione, che ha dedicato la sua vita agli orfani indiani e, con la sua associazione, ha fatto adottare quasi 10 mila bambini.