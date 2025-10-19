GKSD, il Niaf Dea Roma a Kamel Ghribi “Lo dedico a medici e ricercatori”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Durante la serata di gala della Niaf tenutasi a Washington è stato consegnato il premio Dea Roma al presidente di GKSD Invest holding e vicepresidente del gruppo San Donato, Kamel Ghribi. Durante l'intervento a seguito del conferimento del premio Kamel Ghribi ha dedicato il riconoscimento "a tutti i medici, i ricercatori, e tutti coloro che nell'ambito ospedaliero ogni giorno si impegnano per assicurare la salute e la dignità delle cure a coloro i quali sono in difficoltà e in sofferenza. La salute insieme alla libertà e la cosa a cui ogni essere umano tiene di più e noi dobbiamo dare il giusto tributo a coloro i quali permettono di tutelarla". A conclusione del suo intervento, Kamel Ghribi ha voluto sottolineare "l'importanza delle leadership attuali dell'Italia e degli Stati Uniti che - grazie al rapporto tra Giorgia Meloni e Donald Trump - continuano ad alimentare la fraterna amicizia e lo storico legame tra il popolo statunitense e italiano, uniti da molte generazioni di legami, alla storia e anche all'origine di questi due popoli straordinari".Foto GKSD(ITALPRESS).
