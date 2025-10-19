A Gaglianico quasi 300 runners al Giro delle Cascine, ecco i risultati finali FOTO

Quasi 300 runners hanno preso parte questa mattina, 19 ottobre, al 52° Giro delle Cascine di Gaglianico. Diverse le categorie in gara, impegnate in due distinti percorsi di 10 e 5 chilometri.

Alla fine, ha spiccato Stefano Pazzinetti che ha avuto la meglio su Mouhssine Hafid e Marco Lorenzon. Tra le donne, invece, ha primeggiato Alice Rosa Brusin, seguita a ruota da Giada Cappini e Sonia Mazzolini.

Presente anche l'atleta paralimpica di alto livello Michela Aruni Biolcati che, assieme all'associazione ASD Centro Integrazione Sportiva e ad altri sportivi paralimpici, hanno dato vita ad un evento inclusivo e dimostrativo con il supporto di attrezzature che permettono di accedere all'attività su strada.