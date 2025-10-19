Biella, consigli di quartiere: martedì si vota per il voto ai sedicenni

A Biella si torna a parlare di consigli di quartiere. Martedì 21 ottobre è stata messa in calendario a Palazzo Oropa una seduta di consiglio comunale, e all'ordine del giorno c'è anche la modifica all'articolo 31 del regolamento della partecipazione, ovvero quello che riguarda il voto dei sedicenni.

Il Consiglio Comunale è infatti convocato, in seduta straordinaria di 1^ convocazione nella sala per le adunanze consiliari alle ore 14,30. Tra i banchi di Palazzo Oropa verrà dunque messo in discussione questo punto. Che cosa potrà accadere? se passerà, quindi se ci sarà unione di intenti tra maggioranza e opposizione, il sindaco firmerà nei giorni dopo un nuovo decreto per indire le nuove elezioni. Diversamente bisognerà ancora attendere.

La data delle elezioni era stata fissata per il 26 ottobre, ma a richiedere lo slittamento è stata la mancanza di chiarezza sulla possibilità di votare da parte dei 16enni. Mentre infatti i ragazzi di 16 anni venivano presi in considerazione come votanti passivi, non era stato fatto altrettanto tra l'elettorato attivo. Di qui la scelta di maggioranza e opposizione unitamente di rimettere mano al documento che risale ormai al 2018.

"Speriamo di chiudere la questione nel più breve tempo possibile - commenta l'assessore ai Quartieri Domenico Gallello - . Fin da subito abbiamo detto che si vuole fare in modo che i nuovi quartieri siano il più inclusivi possibili, e così finalmente lo saranno"

Tra gli altri argomenti in discussione martedì ci sono anche l'audizione del garante dei diritti delle persone private della libertà personale che presenterà la relazione conclusiva e la mozione della richiesta alla giunta di procedere con istanza di accesso agli atti presso ANAS relativamente ai lavori eseguiti sul ponte di Chiavazza.