Il 9 novembre Sandigliano celebra la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate

Domenica 9 novembre 2025 Sandigliano invita la popolazione alla Celebrazione della giornata dell'unità nazionale e delle forze armate nel ricordo dei Caduti di tutte le guerre.

Questo il programma della giornata alle 10 è previsto il ritrovo nel cortile comunale, quindi alle ore 10,30 verrà celebrata la Santa Messa. Seguirà la deposizione della corona d'alloro e la benedizione alla lapide e al monumento dei Caduti, ci saranno poi il discorso del Sindaco Mauro Masiero e intervento degli alunni dell' istituto Comprensivo Cesare Pavese Candelo-Sandigliano.