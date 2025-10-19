Diocesi di Biella, tutte le nuove nomine di S.E. Mons. Farinella

Mons. Vescovo ha nominato il sacerdote don Enzo D’Agostino parroco e legale rappresentante delle parrocchie della Valle Oropa; Cossila San Giovanni, Cossila San Grato e Favaro. Don Enzo, nato a Domodossola il 24 novembre 1970, ha vissuto il tempo formativo presso la Congregazione dell’Oratorio di San Filippo. Ordinato presbitero il 25 giugno 2011. Vicario parrocchiale nel Triverese, poi amministratore parrocchiale di Tavigliano, ha prestato il suo servizio per alcuni anni presso l’Associazione Comunità Giovanni XXIII in diocesi di Cuneo. Attualmente, rientrato in Diocesi, si occupa dell’insegnamento della Religione Cattolica presso l’Istituto La Marmora dei Fratelli delle Scuole Cristiane a Biella. In questi mesi don Enzo è già stato inserito come collaboratore parrocchiale nelle parrocchie della Valle Oropa. Mons. Vescovo invita le comunità della Valle Oropa ad accogliere don Enzo con spirito di collaborazione e in piena comunione. Don Enzo inizierà ufficialmente il suo mandato domenica 26 ottobre alla presenza di mons. Vescovo.

Contestualmente Mons. Vescovo, nelle scorse settimane, ha accettato le dimissioni per limiti di età di don Giuseppe Fabbri, parroco a Ronco Biellese e Zumaglia. Don Giuseppe Fabbri è presente a Ronco dal 1968 e a Zumaglia dal 2000: esprimendo per molti anni una pastorale vivace soprattutto rivolta ai ragazzi e ai giovani. Mons. Vescovo ha chiamato ad assumere la responsabilità delle parrocchie come Amministratore Parrocchiale il can. Luigi Tajana, già parroco di Bioglio, Piatto e Ternengo, delegato vescovile OFTAL e vicepresidente dell’Istituto Sostentamento Clero.

A Sala Biellese, dopo la morte del compianto parroco don Giovanni Zacchero Gambro, Mons. Vescovo ha nominato Amministratore Parrocchiale della Parrocchia di San Martino il can. Stefano Vaudano, già parroco di Mongrando e amministratore parrocchiale di Zubiena (San Nicolao e San Cassiano), Torrazzo e Magnano.

Viviamo questo tempo in cui è richiesto ai nostri sacerdoti un servizio particolarmente generoso chiedendo al Padre di donare il suo Spirito affinchè la nostra chiesa diocesana cresca nel servizio e nell’unità e nell’invocazione di Pastori secondo il cuore di Cristo.