Riparte “Valdengo in Musica”: grande successo per la seconda edizione con il concerto dei “Retold” FOTO e VIDEO

Dopo il successo dello scorso anno, è ripartita la rassegna “Valdengo in Musica”, giunta alla sua seconda edizione, con un evento che ha confermato l’interesse e la partecipazione del pubblico locale.

La serata inaugurale si è svolta venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 21.00 presso l’Auditorium di Valdengo, dove si sono esibiti i “Retold”, formazione musicale in collaborazione con il Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo.

Il gruppo ha proposto un repertorio raffinato e coinvolgente, spaziando tra la musica pop italiana e internazionale, con arrangiamenti che uniscono le sonorità jazz, le influenze dei generi afroamericani e la sensibilità della musica cantautoriale.

Durante il concerto, il pubblico ha potuto immergersi in un viaggio musicale attraverso brani indimenticabili di artisti come Lucio Dalla, Gianni Morandi, Amy Winehouse, Michael Jackson, Sting, Adele e molti altri.

Una serata intensa e apprezzata, capace di coniugare qualità artistica, emozione e partecipazione, che conferma il valore della rassegna “Valdengo in Musica” come punto di riferimento per la promozione culturale e musicale del territorio.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Valdengo.