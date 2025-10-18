Da Biella a Roma in bici per la pace: oggi parte il progetto Bike4Gaza

Partirà da Biella il gruppo di ciclisti del progetto Bike4Gaza, impegnato in un percorso simbolico fino a Roma per promuovere un messaggio di solidarietà e di pace.

Nel corso del viaggio è previsto un presidio in piazza Cavour a Vercelli, dove il gruppo locale Insieme per Gaza Vercelli accoglierà i partecipanti in transito. L’appuntamento si terrà sabato 18 ottobre, dalle ore 14.00 alle 15.00.

Durante l’iniziativa verrà organizzata anche una raccolta firme per la petizione a favore della pace, aperta a tutta la cittadinanza.

Un momento di incontro e di partecipazione civile, che unisce idealmente il Biellese al resto d’Italia in un percorso a tappe dedicato al dialogo e alla solidarietà.

Per aggiornamenti e informazioni è possibile seguire le pagine Facebook Insieme per Gaza Vercelli e Bike4Gaza.