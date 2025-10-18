Biella, “Aperitivo Finanziario” con Andrea Fabbris: i segreti della pianificazione per raggiungere i propri obiettivi

Un incontro informale ma ricco di contenuti dedicato a chi desidera comprendere come gestire al meglio il proprio futuro economico.

Mercoledì 5 novembre alle ore 19:15, presso Second The Apartment in viale Matteotti 13 a Biella, si terrà l’“Aperitivo Finanziario” organizzato da Andrea Fabbris, consulente finanziario indipendente.

L’incontro, dal titolo “I segreti svelati – Come investe un professionista!”, sarà condotto da Andrea Fabbris, consulente finanziario indipendente, e offrirà ai partecipanti un’occasione di confronto sui principi della pianificazione finanziaria familiare e sulle strategie di investimento applicate nella pratica quotidiana.

Un evento unico nel suo genere, durante il quale verranno illustrati casi reali e forniti spunti operativi da adattare al proprio contesto personale, con l’obiettivo di aiutare i presenti a costruire una gestione più consapevole del proprio futuro finanziario.

La serata prevede conferenza, apericena e drink al costo di 15 euro.

È richiesta la prenotazione entro lunedì 3 novembre ai numeri 327 410 7837 o 328 213 2772